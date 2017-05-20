أعلنت مصادر ماليزية مطلعة اليوم السبت أن رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق سوف ينضم إلى قادة العالم الإسلامي غدا الأحد لاجتماع القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض.

وأفادت وكالة أنباء “برناما” الماليزية بأن عبد الرزاق وغيره من القادة بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يلقون خطابًا في هذا الاجتماع التاريخي الذي من المقرر أن يتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

وسيحضر أكثر من 50 زعيماً من قادة العرب والمسلمين، القمة العربية الإسلامية - الأمريكية المقرر عقدها في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الماليزي إلى الرياض عقب ساعات، برفقة زوجته روسماه منصور، ووزير الدفاع ووزير الوظائف الخاصة هشام الدين حسين، والوزير بديوان رئيس الوزراء جميل خير بهروم.

وخلال زيارة العمل التي تستمر ثلاثة أيام، أفادت المصادر الماليزية بأن رئيس الوزراء محمد نجيب سيلتقي جلالة الملك سلمان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف آل سعود وهو أيضاً نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ونائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود وهو أيضًا النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الماليزي افتتاح المركز العالمي لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة في قصر الناصرية بالرياض المقرر غدا الأحد.