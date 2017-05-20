يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، عددا من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة.

وتشمل جولة الوزير متابعة العمل بالممشى السياحي بالمدينة، ومشروعات البنية التحتية والأساسية الجاري تنفيذها، ويرافق الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية، وعبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن.