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"أسوشيتد برس": خطاب ترامب بالسعودية سيدعو للوحدة في مواجهة التطرف
دونالد ترامب

"أسوشيتد برس": خطاب ترامب بالسعودية سيدعو للوحدة في مواجهة التطرف

2017-05-20 09:22:45
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ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء نقلا عن مسودة خطاب يلقيه الرئيس الأمريكي في السعودية، الأحد، أن دونالد ترامب سيدعو للوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي وسيصف الجهود بأنها «معركة بين الخير والشر».

ونقلت الوكالة عن مسودة الخطاب، التي لا تزال تخضع للمراجعة، أن ترامب سيتجنب اللغة الشديدة المناهضة للإسلام التي استخدمها خلال حملته الانتخابية فضلا عن تجنب الأحاديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسيقول ترامب بحسب مسودة الخطاب «لسنا هنا لإلقاء محاضرة... لنقول للشعوب الأخرى كيف تعيش وماذا تفعل أو من أنتم. نحن هنا بدلا من ذلك لتقديم شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعا».

وقالت أسوشيتد برس إن الخطاب سيدعو أيضا القادة العرب والمسلمين إلى «طرد الإرهابيين من أماكن العبادة».

ولم يرد البيت الأبيض على طلب نسخة من الخطاب الذي سيلقيه ترامب في الرياض محطته الأولى في أولى جولاته الخارجية منذ أن تولى منصبه في يناير كانون الثاني.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب أيضا مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيتناول الغداء مع قادة أكثر من 50 دولة إسلامية.
وسيسافر ترامب بعد ذلك أيضا إلى إسرائيل والفاتيكان وبلجيكا وإيطاليا.

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