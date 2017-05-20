ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن التحقيقات بشأن صلات محتملة بين حملة دونالد ترامب الرئاسية العام الماضي وروسيا تطاول مستشارا بارزا في البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن مصادرها لم تكشف عن اسم المسؤول الذي وصفته بأنه شخص مقرب كثيرا من الرئيس ترامب.

ونشرت الصحيفة هذا التقرير بالتزامن مع سفر ترامب إلى السعودية في أول جولة خارجية منذ توليه السلطة، وبعد أيام من إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “FBI”.

وكان كومي يشرف على تحقيق في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2016 وصلات محتملة لروسيا بحملة ترامب الانتخابية.

ودفعت إقالة كومي وتقارير إخبارية زعمت أن ترامب طلب في السابق من كومي وقف تحقيق بشأن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، دفع منتقدين إلى القول بأن ترامب ربما سعى إلى إعاقة تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، في تعليقه على تقرير واشنطن بوست: “كما قال الرئيس من قبل، فإن تحقيقا مستفيضا سيؤكد أنه لم يحدث أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وأي كيان أجنبي”.

وبعد أيام من التوتر السياسي في واشنطن، أعلنت وزارة العدل تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات العام الماضي وتواطؤ محتمل لحملة ترامب.

وفي السياق، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن وثائق تلخص اجتماعا عقد في البيت الأبيض، أن ترامب قال لمسؤولين روس إن إقالة كومي خففت “ضغوطا هائلة” كان الرئيس يواجهها في تحقيق جار بشأن تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووفقا للصحيفة التي نقلت عن وثيقة قرأها عليها مسؤول أمريكي، قال ترامب: “أقلت للتو مدير “FBI” كان مجنونا.. مجنونا بحق.. واجهت ضغوطا هائلة بسبب روسيا. وهي أزيحت الآن”.

وكان ترامب استقبل في البيت الأبيض وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير الروسي في واشنطن في اليوم التالي لإقالة كومي.

وقالت الصحيفة إن الوثيقة هي ملاحظات دونت من داخل المكتب البيضاوي. ولم تتمكن رويترز حتى الآن من التأكد من صحة رواية الصحيفة.

وعند سؤاله عن تقرير نيويورك تايمز قال سبايسر، إن كومي سعى إلى “تسييس التحقيق في تصرفات روسيا مما أوجد ضغطا غير ضروري على قدرتنا في التواصل والتفاوض مع روسيا”.

وأضاف: “التحقيق، كان سيستمر على أي حال وبالطبع فإن إقالة كومي لم تكن لتوقفه”.