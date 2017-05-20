شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة اليوم، السبت، إلغاء 3 رحلات لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب، بينما تأخر إقلاع الطائرة اليمنية المتجهة إلى حضرموت 6 ساعات للحصول على تصريح من قوات التحالف العربى.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: “تلقت السلطات المختصة إخطارا بإلغاء 3 رحلات طيران لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا وانخفاض عدد الركاب الحاجزين عليها، وهى رحلات النيل رقم 113، والمتجهة إلى ينبع، وإير كايرو رقم 475، والمتجهة إلى جدة والخطوط السودانية رقم 105، والمتجهة إلى بورسودان، وتمت إعادة الحجز لركاب الرحلات الملغاة للسفر على طائرات أخرى، بينما تأخر إقلاع رحلة الخطوط اليمنية رقم 607، والمتجهة إلى مطار سيئون بحضرموت 6 ساعات للحصول على تصريح عبور أجواء المنطقة من قوات التحالف العربى، والتى تشن هجمات على مواقع الحوثيين بالأراضى اليمنية”.