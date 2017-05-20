سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية اليوم /السبت/ مقالاتهم على عدة موضوعات من بينها الشأنان المحلي والخارجي.

ففي مقاله (على بركة الله)، بصحيفة (الجمهورية)، تساءل الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير الصحيفة عن هل مازالت القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي تستحوذ على اهتمام العرب والمسلمين.. وهل مازالت الشعوب تتعاطف مع الفلسطينيين الذين يواجهون أعتي جيوش احتلال عرفتها البشرية؟!

وقال الكاتب إنه منذ 33 يوماً.. بدأ حوالي 1700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام لتحسين أوضاعهم غير الإنسانية.. وأمس قاموا بالتصعيد بالامتناع عن شرب المياه مما يهدد حياتهم التي وجدوا انها تهون أمام ما يلاقونه من ويلات ومعاملة سيئة وقهر نفس وتعذيب.

وأضاف الكاتب أن شعوب العالم كانت تتحرك عندما تقع اعتداءات على القدس والمسجد الأقصي.. أو علي أهل غزة.. أو عندما يضرب المعتقلون في السجون الإسرائيلية.. وكانت تخرج مظاهرات وعلي الأقل كنا نقرأ كلمات شجب وتنديد من كبار المسئولين العرب.. فماذا حدث.. هل انشغلت شعوب العالم بقضاياها الداخلية.. أم ان إسرائيل استحوذت علي كل وسائل الإعلام الدولية فلم يعد هناك من يهاجمها.

وأشار إلى أنه في عام 2003 عندما أعلنت سيدة واحدة إضرابها عن الطعام وهي اون سان سوكي زعيمة المعارضة في ميانمار والحائزة علي نوبل في السلام قامت الدنيا حتي تم الافراج عنها.. والآن 1700 أسير ولا أحد يحرك ساكناً!!.

وأكد الكاتب أنه لا يوجد بيت فلسطيني إلا ومنه شهيد ولا توجد عائلة إلا ومنها أسير أو سجين في المعتقلات الإسرائيلية.. وجاء في تقرير لنادي “الأسير الفلسطيني” ان عدد الرجال والنساء والأطفال المعتقلين مع بداية 2016 تجاوز الـ 7 آلاف منهم 450 طفلا وقاصراً و57 سيدة وفتاة.

وقال إن المعتقلين يواصلون الامتناع عن الطعام والشراب الذي بدأوا فيه في 17 أبريل الماضي الموافق ليوم “الأسير” ليعلنوا عن “معركة الكرامة” التي يخوضونها سلميا دون قنابل أو بنادق بل حتي دون “النبال” والحجارة التي يلقيها الاطفال في الانتفاضات..

وطالب الكاتب بضرورة أن تتحرك المنظمات الأهلية في الدول العربية والاسلامية للضغط على الأمم المتحدة وحتي لا يظل العالم يتفرج علي هذه المأساة.. ولابد أن يكون هناك موقف لقادة العالمين العربي والاسلامي أثناء القمة التي ستعقد غداً بالرياض مع الرئيس الأمريكي ترامب حتي تنهي إسرائيل اعتداءاتها علي الشعب الفلسطيني داخل وخارج السجون والمعتقلات.

وفي مقاله (هوامش حرة)، قال الكاتب فاروق جويدة إنه توقف عند حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رؤساء تحرير الصحف في عدد من القضايا.

وأضاف أن أولها هي: إن القوات المسلحة تدرس حاليا إقامة احتفالية مرور 75 عاما على معركة العلمين واستغلالها لطرح قضية الألغام وتعمير منطقة العلمين.. وهذه واحدة من أخطر القضايا التى أهملتها مصر سنوات طويلة وكان ينبغى أن تكون فى صدارة أى مفاوضات تجرى مع الدول الأوروبية فقد تركت لنا الحرب العالمية الثانية واحدة من اكبر المأسى ومن حقنا أن نطالب بدعم دولى مالى وعسكرى وتكنلوجى للتخلص من هذه الكوارث.

وأكد الكاتب أن من حق مصر أن تطالب بتعويضات تمنحها الفرصة لتطهير ملايين الأفدنة التى كانت يوما من اكبر مزارع القمح فى العالم.

وأشار الكاتب إلى أنه توقفت ايضا عند حديث الرئيس عن البحيرات المصرية التى تحتاج إلى 100 مليار جنيه لتطهيرها وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وهذه البحيرات من مصادر الثروة التى أهملناها زمنا طويلا وأكبر دليل أن بحيرة السد العالى واحدة من أكبر البحيرات فى العالم وأهملتها الدولة المصرية سنوات طويلة حتى تحولت إلى ما يشبه المستنقعات وهناك بحيرة قارون فى الفيوم وهى ثروة تاريخية وغذائية وسياحية لا تقدر بثمن.

وأكد ألكاتب أنه توقف فى حديث الرئيس عند حجم المشاكل والأزمات حين قال عندما يكون القصور فى كل قطاعات الدولة فلا بد أن يكون العلاج شاملا حين يكون هناك خلل فى سبع قطاعات لا ينبغى أن أعالج أربعة قطاعات وأترك ثلاثة ولهذا كان ينبغى أن نعمل فى كل المجالات والدليل ما حدث فى الطاقة والطرق والعشوائيات.

وفي نهاية مقاله، قال الكاتب فاروق جويدة إنه ينبغى ألا يغيب الرئيس طويلا فى الحديث إلى الشعب مطلوب من وقت لأخر أن يوضح الحقائق للناس ولا يتركهم لعواصف الإعلام وضخب الإشاعات المغرضة خاصة أن هناك حقائق كثيرة وانجازات حقيقية يمكن أن تكون وسيلة للاطمئنان بأن القادم أفضل بإذن الله

وفي مقاله بصحيفة (أخبار اليوم) قال الكاتب محمد الشرايدي إن مؤتمر قنا الأخير يعد علامة فارقة فى الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، حيث وضع الرئيس يده فى عش الدبابير عندما قرر مواجهة مرض سرقة أراضى الدولة وشعوره بأن المرحلة الأولى فى لجنة المهندس محلب تحتاج إلى يد قوية ووداعا للطبطة وأن الـ 200 مليار جنيه المطلوبة من رجال الأعمال لدعم الدولة ستستعيدها ترليون جنيه نهاية هذا الشهر.

وأضاف الكاتب أن هذه المعركة تعد أحد أوجه استئصال الفساد المستشري فى عظام الوطن طوال 46 عاما مضت منذ سياسة السداح مداح.

وأكد الكاتب أن فرع الأراضى المسروقة والمنهوبة فى مصر ليس أخر أبواب الفساد المريض بل فى الاقتصاد فرع أخر يكتوى الشعب المصري بنيرانه حاليا عندما قرر السيسى تحرير سعر الصرف وخوض الاصلاح الاقتصادى المسكوت عنه لأربعة قرون أو يزيد العصبة الفاسدة من تجار مصر تريد أن تعاقب السيسى وتجعله يعجز عن مواصلة عملية الاصلاح.

وقال الكاتب إن الرئيس السيسي ما زال يملك الكثير لبتر فساد جشع التجار وعندما استخدم الحكمة والجيش والشرطة والرقابة لإعادة الأراضي المنهوبة من ثروة الشعب فهو يستطيع أن يسد هم رفع الأسعار ووقف هذا الجشع الذي لا يشبع صناعة وأن الأمن القومى استدعى تحريك الدولة لإعادة الحق