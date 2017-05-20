بالفيديو.. ترامب يصطحب عائلته في أول رحلة خارجية له2017-05-20 09:06:28
اصطحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وصهره جاريد كوشنر في أول رحلة خارجية له منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
وغادر ترامب قاعدة اندروز العسكرية في ضاحية واشنطن على متن طائرة “اير فورس وان”، رفقة زوجته ميلانيا، التي كانت ترتدي قميصا أبيض اللون طويل الأكمام وتنورة برتقالية.
وكان ترامب قد غرد في وقت سابق من صباح الجمعة، قبل مغادرته “أستعد لأول رحلة لي إلى الخارج. سأحمي المصالح الأمريكية بقوة”.
من الرياض إلى القدس وبيت لحم وروما وبروكسل فصقلية، يبدأ ترامب أول جولة له في الخارج ستكون محط أنظار عواصم دول عدة.
وتستمر جولته 8 أيام تتضمن 6 محطات، ولقاءات عدة مع شخصيات نافذة، مثل الملك سلمان في السعودية، والبابا فرنسيس، والرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون.
من جهتها، غردت إيفانكا ترامب على صفحتها الشخصية في “تويتر” قائلة: “نتطلع إلى زيارة ذات مغزى إلى الشرق الأوسط والفاتيكان لتعزيز التسامح الديني على الصعيد العالمي”.
وأظهرت لقطات مسجلة بثتها وسائل الإعلام الأمريكية إيفانكا مرتدية فستانا أنيقا، تصعد إلى الطائرة الرئاسية برفقة زوجها، بعد أن صعد إليها ترامب وزوجته ميلانيا متجهين إلى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد أعلن في وقت سابق أن الرياض لا تعتزم فرض اللباس الإسلامي على زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، عند زيارة الزوجين للسعودية يومي السبت والأحد.
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