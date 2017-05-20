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بث مباشر.. وصول ترامب إلى مطار الرياض والملك سلمان في استقباله
طائرة ترامب الرئاسية

بث مباشر.. وصول ترامب إلى مطار الرياض والملك سلمان في استقباله

2017-05-20 09:05:47
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وصلت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح السبت، إلى المملكة العربية السعودية في أول رحلة خارجية له منذ تسلمه مهامه ، وكان في استقباله  بمطار “الملك خالد الدولي” في الرياض ، العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

ويعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع ترامب تركز على “إعادة تأكيد الصداقة العريقة وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية الوثيقة بين البلدين.” حسب الموقع الرسمي للقمة السعودية الأميركية.



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