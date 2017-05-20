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إصابة 15 شخصا إثر هجمات بالقنابل اليدوية في باكستان
الشرطة الباكستانية

إصابة 15 شخصا إثر هجمات بالقنابل اليدوية في باكستان

2017-05-20 09:01:44
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أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 15 شخصا بعدما ألقى عدد من المهاجمين قنابل يدوية على مدرسة وأربعة منازل فى شمال غرب البلاد .

ونقلت قناة “جيو” الباكستانية اليوم السبت عن زمان خان المسؤول بالشرطة قوله” إن الهجمات وقعت فى بلدة شبقدار الواقعة بالقرب من منطقة موهمند القبلية، مشيرا إلى أن الشرطة بدأت عملية مطاردة لمنفذيها”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات التى تسببت فى حالة من الذعر بين السكان.

يذكر أن جماعة الأحرار، وهى فيصل منشق عن حركة طالبان الباكستانية، كانت أعلنت مسئوليتها عن هجمات سابقة فى المنطقة فى إقليم خيبر باختونخوا المتاخم لأفغانستان حيث يقاتل الجيش الباكستاني المسلحين منذ عدة سنوات.

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