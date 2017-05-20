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زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

2017-05-20 08:59:42
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قال مركز رصد الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6 درجات وقع قرب وسط الفلبين اليوم السبت على عمق 540 كيلومترا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي تحت بحر بوهول جنوب مدينة سيبو.

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