اليوم.. رئيس الوزراء يناقش موقف أراضي الدولة المتعدى عليها مع المحافظين

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم السبت مع عدد من المحافظين للعرض التفصيلي للأراضي المتعدي عليها ومتابعة الخطة التنفيذية وذلك باستخدام القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل للحصول على حق الدولة في هذه الأراضي.

وأكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار، أن مجلس المحافظين استعرض خطة تنمية إقليم قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من القوانين الخاصة بالتنمية المحلية،

موضحًا أنه تمت الموافقة على تشريع خاص بالإشغالات والمحال العامة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم مناقشة أحوال الطرق بالمحافظات ووضع خطة زمنية لرفع كفاءة الطرق ووضع خطط لمتابعة ما يطرح وينفذ للتأكد من عدم وجود فساد وذلك لتحسين حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بتوريد القمح، أكد الوزير أن هناك تحسنا بين توريد القمح العام الماضي والعام الحالي بنسبة جيدة.