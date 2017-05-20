قال مسؤول حكومي رفيع أمس الجمعة إن موزمبيق أعلنت القضاء على وباء الكوليرا الذي انتشر عن طريق الأمطار الغزيرة وأصاب أكثر من ألفي شخص.

وكان التفشي انتكاسة أخرى لموزمبيق التي تعاني من أزمة مالية فيما تكافح لخطب ود المستثمرين لتطوير احتياطيات الغاز الضخمة في البحر.

وقال المدير الوطني للصحة العامة فرانسيسكو مبوفانا في مؤتمر صحفي “الوباء تحت السيطرة لم نسجل أي حالة إصابة خلال آخر 29 يوما ومن ثم نعلن القضاء على الوباء”.

وقال مبوفانا إن السلطات أزالت مراكز علاج الكوليرا الخمسة التي أقيمت في الأقاليم الأكثر تضررا.

وتوفي أربعة أشخاص في الفترة ما بين الخامس من يناير و22 أبريل من بين 2131 حالة سجلتها السلطات. وتوفي 103 أشخاص في نفس الفترة من العام الماضي بسبب الكوليرا في أنحاء البلاد. وتسبب الكوليرا قيء وإسهال شديدين وغالبا ما تكون مميتة إذا لم يتم علاجها سريعا.