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الفلبين تعلن رفضها لأي مساعدات مالية مشروطة
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

الفلبين تعلن رفضها لأي مساعدات مالية مشروطة

2017-05-20 08:51:25
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أعلنت الحكومة الفلبينية، أمس الجمعة، أنَّها لن تقبل أي مساعدات أو منح مالية مشروطة، تتيح للدول الأخرى التدخل في سياسات البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الفلبيني ألان بيتر كايتانو، حول رفض حكومته، حسب “الأناضول”، لـ250 مليون يورو من المساعدات الأوروبية، قُدِّمَت شريطة مراقبة مدى التزام الحكومة الفلبينية بتطبيق القوانين الدولية.
وأضاف كاينتانو: “الفلبين سترفض أي مساعدات مماثلة، ونقول لهم بكل احترام: نحن دولة مستقلة، نحن أدرى بمشكلاتنا”.
واعتبر كاياتو، الذي تسلم مهام منصبه أمس الأول الخميس، أنَّ قرار رفض المساعدات الأوروبية هو رسالة قوية أن الفلبين تتمتع بسياسة خارجية مستقلة.

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