أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بتعرض مناطق في أرياف دمشق وحماة ودرعا واللاذقية (مشمولة باتفاق أستانا) لقصف من قبل القوات النظامية.

وأضاف المرصد ـ وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت،إنه سمع دوي انفجارات في مدينة عربين بغوطة دمشق الشرقية المشمولة بالاتفاق، مشيرا إلى إصابة 12 في اشتباكات بين كبرى فصائل المعارضة في غوطة دمشق الشرقية.

كما أشار المرصد السوري إلى أن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي شنوا هجوما على مواقع للقوات النظامية قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

من جهة أخرى، أشار المرصد السوري إلى أن تحضيرات تجرى حاليا في حي الوعر بمدينة حمص لنقل الدفعة الأخيرة من مسلحي ومدنيي الحي إلى شمال سوريا، حسب اتفاق بين الحكومة والمعارضة برعاية روسيا.

وأوضح المرصد أن عدد هذه الدفعة يتجاوز 3000 شخص سيتم نقلهم على دفعتين إلى جرابلس وإدلب،لافتا إلى أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحي تجاوز 20 ألف شخص.