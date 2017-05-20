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انهيارات أرضية تحاصر 13 ألف شخص قرب معبد بالهند
انهيار ارضي ‎

انهيارات أرضية تحاصر 13 ألف شخص قرب معبد بالهند

2017-05-20 08:49:40
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أعلن مسؤول هندي محلي أنَّ 13 ألف هندوسي حوصروا قرب أحد معابدهم في ولاية “أوتارخند” شمالي الهند، إثر انهيارات أرضية وقعت جراء أمطار غزيرة.
وقال متحدث الولاية أميد جاندولا، في تصريحات صحفية، حسب “الأناضول”، أمس الجمعة، إنَّ الأمطار أدَّت إلى انهيار أحد الطرق قرب معبد بادريناث الهندوسي، ما أدَّى إلى محاصرة 13 ألف هندوسي، وعدم تمكنهم من الوصول إلى معبد “جاندولا” في المنطقة.
وأضاف أنَّ السلطات المسؤولة قدَّمت المأكولات والمشروبات للمحاصرين، إلى جانب أعمال تنظيف للأتربة المتراكمة على الطريق.
تجدر الإشارة إلى أنَّ الأمطار الموسمية الغزيرة في 2013 تسبَّبت بفيضانات وانهيارات للتربة، وأسفرت عن مصرع أكثر من ألف شخص وتحوّل آلاف المباني إلى أنقاض وفي الولاية ذاتها.

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