يغادر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، أرض الوطن متوجها إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يلقي خطابا هاما في النسخة الاستثنائية من ملتقى “مغردون” الذي تطلقه مؤسسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز “مسك الخيرية”، غد الأحد، وذلك بحضور عدد من كبار العلماء وزعماء الدول وقادة سياسيين ودبلوماسيين وشباب إلى جانب مفكرين وصناع رأي في مجال مكافحة الإرهاب من أكثر من 40 دولة.

ومن المقرر أن يوجه الإمام الأكبر رسالة إلى الشباب العربي والإسلامي في كلمته التي يلقيها في جلسة مخصصة لفضيلته بعنوان “الكراهية والتطرف وأثرهما علي الشباب”، كما يلقي الضوء على الجهود التي يقودها الأزهر الشريف في مجال مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، وذلك في إطار إستراتيجية الأزهر التي تستهدف توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال مع المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم من أجل نشر وتعزيز ثقافة السلام.

ويعد ملتقى “مغردون” الذي انطلق للمرة الأولى في العام 2013، ملتقى تفاعليا يجمع الشباب والفتيات المهتمين بشبكات التواصل الاجتماعي مع روادها لمناقشة أهم موضوعاتها وطرح الأفكار الإبداعية والإيجابية، فيما تتميز الدورة الجديدة التي تعقد بعنوان “محاربة التطرف والإرهاب”، وتعد الخامسة منذ انطلاقه، بأنها ستركز على سبل وآليات حماية فكر الشباب من التطرف والأفكار العدوانية وخطابات الكراهية عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وتعظيم دورهم في جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها حكومات دول العالم.