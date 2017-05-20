أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم السبت نيتها فتح الطريق البري مع جارتها الشمالية حال شاركت الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونج تشانج الكورية 2018 من أجل مساعدة المنتخب الكوري الشمالي على الدخول إلى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد بيونج تشانج لي هي بوم قوله” إن مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونج تشانج ستسهم في تحسين العلاقات بين الكوريتين..موضحا أن الحكومة الكورية الجنوبية ستسمح للمنتخب الكوري الشمالي بالدخول إلى البلاد عبر الطريق البري، وللطاقم الفني له بالدخول إليها على متن سفينة”.

وأضاف بوم إن كوريا الشمالية وروسيا وغيرهما من الدول المشاركة في أولمبياد بيونج تشانج ستشهد ترحيبا حارا، معربا عن أمله في أن تصبح أولمبياد بيونج تشانج أولمبياد للسلام.