أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اللائحة المحدثة والمعدلة لإجراءات وأساليب العمل فى المخابرات العسكرية الأمريكية “دى اى ايه” للعام 2017 وهو التعديل الأول من نوعه الذى يتم على تلك اللائحة التى صدرت للمرة الاولى فى العام 1982 .

وتشمل اللائحة المعدلة ضوابط عمل أفراد الاستخبارات العسكرية الأمريكية الخاصة بجمع المعلومات وحفظها أو نشرها فيما يخص مواطنى الولايات المتحدة ، وكذلك قواعد السلوك المنضبطة والملزمة لعناصر وأفراد الاستخبارات العسكرية الأمريكية بما لا يشكل انتهاكا للحصانات المحمية قانونا بموجب الدستور الأمريكى لخصوصيات المواطنين .

وحملت اللائحة المعدلة قوتها التنفيذية بالأمر العسكرى التنفيذى رقم 12333 والذى يساوى فى اجراءات جمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين بين من يحملون الجنسية الأمريكية وبين المقيمين بصورة دائمة ومقننة على الأراضى الأمريكية ، كما تعد اللائحة المعدلة لإجراءات وقواعد عمل الاستخبارات العسكرية الأمريكية فى الداخل الأمريكي على هذا النحو دليل عمل ارشادى للعاملين فى هذا الجهاز الرفيع عند تعاملهم مع قضايا وموضوعات تمس الأمن القومى الأمريكي .