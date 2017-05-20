كشف أحمد حمدى اطالى المدير العام لمؤسسة هافيلسان التركية لانتاج معدات القتال المتطورة عن تعاقد قطر مع مؤسسته على شراء محاكيات تدريب جوية من طراز / ايه دبليو 139 / التى تنتجها تركيا وذلك لتدريب قائدى وملاحى المروحيات من طراز “اوجوستا” عليها وهى مروحيات تمتلكها القوات المسلحة القطرية .

وأشار المسئول التركى الى ان قيمة محاكى التدريب الواحد يفوق ثمن المقاتلة “اوجوستا” ، وأن التعاون بين تركيا وقطر يرجع تاريخه الى العام 2005 وأن قطر قامت من خلاله بتدريب 50 من خيرة طياريها على محاكيات الطيران من هذا الطراز لمدى 500 ساعة طيران افتراضية ثم طلبت بعد ذلك من المؤسسة التركية بناء محاكيات تكون ملكا لقطر التى تدير تركيا قاعدة عسكرية على اراضيها .

ويقول المراقبون إن الصفقة التركية القطرية جاءت لتؤكد مدى التعاون العسكرى بين البلدين وما وصلت اليه تركيا من مكانة على صعيد التدريب الجوى للمحاكيات الذى يوفر 80 مليون دولار سنويا من كلفة التدريب الفعلى على الطائرات المقاتلة للقوات المسلحة التركية.

تجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان مؤسسة هافيلسان التركية تمتلك مركزا ضخما للتدريب على محاكيات الطيران يحتوى على 10 محاكيات للتدريب الاساسى للطيارين .