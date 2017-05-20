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بالصور.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في تعز
اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى

بالصور.. اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في تعز

2017-05-20 08:39:13
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شهدت مدينة تعز اليمنية اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة، واندلعت الاشتباكات فى مدينة تعز اليمنية وأبرزت وكالة الانباء الفرنسية جانب من عمليات الجيش ضد المليشيات .

وفى السياق ذاته أعلن ويليام سبندلر المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن الأعمال العدائية فى محافظة تعز أدت إلى نزوح وتشريد ما يقرب من 50 ألف شخص منذ بداية العام الجارى، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين مشرد منذ بداية النزاع فى اليمن، من بينهم مليونان لايزالوا مشردين، بينما عاد مليون شخص إلى ديارهم فى ظروف غير مستقرة.

وقال نشطاء إن أصوات انفجارات هزت الجهة الشرقية من المدينة إثر هجوم عنيف للحوثيين وقوات صالح على مواقع القوات الشرعية فى منطقة المكلكل ومحيط معسكر التشريفات.

اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى

اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى

اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى

اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثى

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