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"القوى العاملة" تسلم 50 ألف جنيه مستحقات مصري توفي في قطر
وزير القوى العاملة محمد سعفان‎

"القوى العاملة" تسلم 50 ألف جنيه مستحقات مصري توفي في قطر

2017-05-20 08:50:58
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر، ببحث طلب أسرة المواطن المصرى المتوفى (م.ع.ح.أ) من كوم حماد محافظة البحيرة، الذى كان يعمل لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات.

وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالى بالدوحة هشام محمد كامل، أشار فيه إلى أنه تم التواصل مع شقيق المتوفى لإحضار توكيل رسمى، وبموجبه استلم مستحقاته البالغة 10 ألاف ريال قطرى ، “أى ما يوازى 50 ألف جنيه مصرى تقريبا”.

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