يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء تكون مُثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

الإسكندرية 20 25

مطروح 17 25

بورسعيد 20 26

دمياط 20 25

بلطيم 19 24

الإسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 17 28

نخل 12 29

طابا 16 29

الطور 22 28

مرسى علم 24 31

الغردقة 24 33

شرم الشيخ 24 32

رفح 16 27

كاترين 15 25

سيوة 16 30

المنيا 18 31

الفيوم 20 29

رأس سدر 21 30

أبو سمبل 24 36

وسط الدلتا 19 28

أسيوط 18 31

سوهاج 19 33

الأقصر 21 35

أسوان 24 36

شلاتين 27 33

حلايب 28 31

الوادي الجديد 21 35

قنا 23 34

نويبع 22 31

السلوم 17 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على عدد من المدن والعواصم العربية، فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 44

المدينة 23 40

الرياض 29 42

المنامة 32 38

أبوظبي 29 40

الدوحة 31 42

الكويت 30 42

دمشق 11 30

بيروت 19 25

عمان 12 29

القدس 13 24

غزة 20 43

بغداد 25 42

مسقط 31 38

صنعاء 12 30

الخرطوم 28 38

طرابلس 18 30

تونس 15 25

الجزائر 14 22

الرباط 16 27

نواكشوط 20 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 19

إسطنبول 14 20

إسلام آباد 24 38

نيودلهي 29 43

جاكرتا 24 33

بكين 20 34

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 27

أثينا 13 24

روما 12 25

باريس 08 18

مدريد 10 24

برلين 13 27

لندن 10 16

مونتريال 07 19

موسكو 09 20

نيويورك 17 29

واشنطن 18 30