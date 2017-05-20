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مقتل 5 وفقد 19 بعد أمطار وفيضانات في هايتي
فيضانات في هايتي

مقتل 5 وفقد 19 بعد أمطار وفيضانات في هايتي

2017-05-20 08:09:28
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قالت إدارة الحماية المدنية إن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم وفقد 19 آخرون بعدما هطلت أمطار غزيرة على هايتي.

وقالت الإدارة الحكومية في بيان إن المياه غمرت الجداول والأنهار والوديان مما تسبب في وقوع ضحايا وبعض الدمار في البنية التحتية.

وأضافت الإدارة أن 19 صيادا فقدوا من مدينتين ساحليتين في إقليم جراندي أنسي الواقع جنوب هايتي. وذكرت أن 322 شخصا في الملاجئ في نفس الإقليم فيما سعى 20 شخصا لإيجاد ملجأ في مقاطعة نورد كويست.

وتصارع هايتي موسم أمطار غزيرة هذا العام وتتعافى من الإعصار ماثيو الذي دمر أماكن كثيرة في جنوب غرب البلاد في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتقع هايتي الدولة الفقيرة في نطاق منطقة أعاصير وهي معرضة بشكل خاص لكوارث طبيعية بسبب البنية التحتية المتهالكة والافتقار إلى الموارد الحكومية.

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