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الابن الأكبر للرئيس الأمريكي في رحلة صيد برومانيا
دونالد ترامب

الابن الأكبر للرئيس الأمريكي في رحلة صيد برومانيا

2017-05-20 08:04:43
وكالات

أفادت تقارير إعلامية بأن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام برحلة صيد وسياحة في رومانيا خلال زيارة غير رسمية.

ونقل موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أمس عن وسائل إعلام رومانية أن دونالد ترامب جونيور قام برحلة الصيد في إقليم ألبا بوسط رومانيا، وزار قلعة تاريخية هناك.

وكان دونالد ترامب الابن قد قام برحلة صيد أخرى في إطار نفس الزيارة بإقليم جورجيو جنوب رومانيا التي تكثر فيها الغزلان والخنازير البرية والآيائل، كما ينتظر أن يزور دونالد ترامب جونيور منطقة ماراموريش بشمال رومانيا على الحدود الأوكرانية.

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