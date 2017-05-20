قالت صحيفة “نيويورك تايمز” ان المعلومات المؤكدة التى باتت فى حوزة أجهزة الاستخبارات الأمريكية والفرنسية والبلجيكية والنمساوية والألمانية تؤكد نجاح تنظيم داعش فى تأسيس جهاز مخابرات خاص به يعمل على جمع المعلومات والاستهداف والتجنيد للعناصر الداعشية فى اوروبا واسيا.

وذكرت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار ان جهاز المخابرات التابع لداعش حقق نجاحا مؤكدا فى تشكيل وزرع مئات من الخلايا النائمة فى أسيا وأوروبا وهى الخلايا التى استيقظ العالم على وقع تفجيراتها فى مناطق شتى فى العالم خلال الأسابيع الماضية.

وكشفت أن لدى اجهزة الاستخبارات الامريكية والاوروبية عشرات الالاف من الصفحات عن اعترافات عناصر مشتبه فى انتمائها لداعش خلال استجوابهم اكدوا فيها ان عملاء “مخابرات داعش” قد التقوهم عدة مرات خلال الاعوام الثلاثة الماضية تحت غطاء السياحة او الدراسة او التجارة وأغدقوا عليهم الاموال لتشكيل الخلايا ثم طلبوا منهم الخلود الى النوم “لحين ورود تعليمات أخرى” .

ووفقا للصحيفة، كشف بعض من تم استجوابهم عن ادراكهم وهم يشكلون الخلايا النائمة فى أوروبا ان هذه الخلايا كانت تتبع “الجهاز الأمني ” وهو الأسم الذى أطلقته داعش على مخابراتها وأن المدعو محمد العدنانى هو الذى يتولى ادارة هذا الجهاز وهو من اصول سورية وسبق له العمل كمدير للجهاز الاعلامى والدعائى لداعش الى أن ظهرت براعته العسكرية فتولى قيادة فيلق العمليات الخاصة للتنظيم والمعروف باسم “تنظيم خوراسان” .

كما كشف منتسبو داعش كذلك من واقع التحقيقات التى أجريت معهم عن معرفتهم بأن مخابرات داعش لها فرع للعمليات الخارجية واخر للعمليات الداخلية فى المناطق التى تخضع عمليا لسيطرة داعش ، وعادة ما يتم اعتماد معيار الولاء لداعش ومعيار الموطن الجغرافى ومعيار الاجادة اللغوية كمحددات لمن يتم تجنيدهم فى خلايا التنظيم النائمة الخارجية التى بدأت فى التحرك على الساحتين الاوروبية والاسيوية بدءا من العام 2014 لكن العمليات الاخيرة بينت ان نقاط العمل القوية لتلك الخلايا تقع فى المانيا وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا ولبنان وتونس وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا فضلا عن بلدان الشرق الاوسط وان 30 عميلا لداعش من اعضاء تلك الخلايا قد نفذوا وحدهم 10 هجمات ارهابية كبرى حول العالم خلال العامين الماضيين وبعضم تلقى تدريبات على شن الهجمات فى معسكرات تتبع داعش فى سوريا والعراق .

وبالنسبة للخلايا النائمة التى زرعتها مخابرات داعش فى الولايات المتحدة ، نقلت الصحيفة الامريكية عن مسئوليين أمنيين فى واشنطن قولهم ان توافر الاسلحة فى الاسواق الامريكية وسهولة الاتصالات عبر الانترنت تجعل مهمة مسئولى التجنيد فى مخابرات داعش اسهل اذ يستخدمون التراسل الاليكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى فى اصطياد عملائهم واعطائهم التكليفات والأموال اللازمة لشراء الأسلحة من داخل الولايات المتحدة .

ويرى المراقبون فى واشنطن ان النجاحات الأخيرة فى الحرب على داعش لا تعد حتى الآن كافية لتقويض التنظيم وتمدداته فى خارج سوريا والعراق التى نجح فى بناء خلاياه النائمة فيهما على مر الاعوام الماضية .