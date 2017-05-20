حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس الجمعة في واشنطن بكلمات واضحة من تفاقم الأزمة مع كوريا الشمالية.

وقال ماتيس: “إذا انزلق الموقف إلى حل عسكري فسوف تكون العواقب مأساوية بدرجة لا تصدق، ولذلك فإننا نبذل الجهود بصورة مشتركة مع كل من الأمم المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية لنجد مخرجا من هذا الوضع”.

وأدان الوزير الاختبارات الصاروخية الأخيرة التي قام بها النظام في كوريا الشمالية يوم الأحد الماضي.

أضاف الوزير قائلا: “إنهم لا يريدون كما هو واضح تماما الإنصات للآخرين”، إلا أنه يبدو أن المساعي التي تبذلها الحكومة الصينية تظهر تأثيرا ما، على حد قوله.

كان النزاع حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية تفاقم بشدة خلال الأسابيع الماضية.

وتراهن الولايات المتحدة حاليا على الصين وترغب في أن تزيد بكين من ضغوطها على بيونج يانج.

في غضون ذلك صرح كيم إن ريونج مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة عليها أن تستبدل الهدنة التي أبرمت مع نهاية الحرب الكورية في عام 1953 بمعاهدة سلام، مضيفا أن على واشنطن أيضا أن تتوقف عن “موقفها العدائي” تجاه كوريا الشمالية.

وأكد متحدث باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي أن الولايات المتحدة أرسلت حاملة الطائرات “يو إس إس رونالد ريجان” إلى غرب المحيط الهادي.

وبهذا تكون حاملتا طائرات من أسطولين أمريكيين اثنين قد دخلتا إلى المنطقة.