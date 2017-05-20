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المجلس الرئاسي الليبي يصدر قرارا بوقف المفوض بمهام وزير الدفاع
المهدي البرغثي

المجلس الرئاسي الليبي يصدر قرارا بوقف المفوض بمهام وزير الدفاع

2017-05-20 08:02:13
متابعات

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قرارًا بوقف المفوض بمهام وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار بالجنوب الليبي، وكلف وكيل وزارة الدفاع مؤقتا بتسيير المهام الإدارية للوزارة لحين إشعار آخر.

وكشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية عقيد أحمد المسماري عن مقتل 141 في الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطي بينهم مدنيون.

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