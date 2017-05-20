ذكر موقع “ديده بان إيران” الإصلاحي، المقرب من نائب الرئيس الإيراني، إلى تقدم حسن روحاني في نتائج الفرز الأولية للأصوات.

وأشار إلى أن روحاني حصل في عملية الفرز الجارية حاليا على ٢١ مليون صوت من مجموع ٣٥ مليون صوت، بينما حصل منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي على ١٤ مليون صوت.

من جانبه نشر مساعد الرئيس الإيراني حميد أبو طالبى تغريدة بالأرقام، فسرها رواد التواصل الاجتماعي على أنها تشير بحصول روحاني على ٦٢٪‏ من عدد الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

يذكر أن النتائج الرسمية لم تعلن حتى الآن، وقالت وزارة الداخلية: “إن النتائج سيتم إعلانها بالتدريج خلال ساعات”.