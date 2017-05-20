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إدانة شاب سوري في برلين بتسريب معلومات لـ "داعش"
ضبط ـ سجن ـ القبض ـ سرقة ‎

إدانة شاب سوري في برلين بتسريب معلومات لـ "داعش"

2017-05-20 07:47:03
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أدين شاب سوري في ألمانيا بالانضمام لمنظمة إرهابية لتقديمه خدمات لتنظيم “داعش” في وطنه ثم المساعدة في التخطيط لهجوم في برلين لم ينفذ.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم السبت ، أن شعث المحمد (20 عاما) عوقب بالسجن لمدة خمس سنوات وفق التوجيهات الخاصة بالشباب.

وخلال محاكمته أمام محكمة برلين الجنائية، قال ممثلو الادعاء إنه انضم لتنظيم “داعش” كمراهق في سوريا عام 2013 قبل أن يطلب اللجوء لألمانيا بعد ذلك بعامين.

وتبين للمحكمة أن شعث المحمد مرر معلومات للتنظيم المسلح بعد انتقاله إلى برلين، عن “معلومات ناعمة” في العاصمة الألمانية، في إعداد واضح لهجوم.

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