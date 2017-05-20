مقطع فيديو جديد لعملية دهس المارة بـ«تايمز سكوير» في نيويورك2017-05-20 07:42:40
وثق مقطع فيديو لحظة عملية الدهس لمجموعة من المارة بميدان تايمز سكوير الشهير بنيويورك، وأدى إلى مقتل شخص، وإصابة 20 آخرين بجروح خطيرة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بتجمع للمارة.
ووصلت الشرطة، ورجال الإنقاذ، على الفور، إلى موقع الحادث، وتم اعتقال قائد السيارة، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في موقع الحادث، بينما تم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
اعتقل السائق (26 عاما) وهو من قدماء محاربي البحرية واسمه ريتشارد روخاس، ويخضع لاختبارات الكحول والمخدرات، وفقا لما ذكره مفوض الشرطة جيمس أونيل.
وألقي القبض على روخاس من قبل مرتين على الأقل؛ لقيادته السيارة وهو في حالة سكر، مرة في عام 2008 ومرة في عام 2015، وفقا لما ذكرته الشرطة.
وقالت الشرطة: إن الحادث أودى بحياة امرأة في الثامنة عشرة من عمرها، كما أصيبت شقيقتها البالغة من العمر 13 عاما بجروح.
ولم تشك الشرطة في أي رابط بالإرهاب، غير إن السيارة تم فحصها من قبل فريق المتفجرات وتم تعزيز الأمن في مواقع معينة بارزة بالمدينة بوجود الشرطة.
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