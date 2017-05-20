أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الجمعة، إن المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” جيمس كومي الذي أقاله الرئيس دونالد ترمب من منصبه قبل عشرة أيام وافق على الإدلاء بشهادته خلال جلسة علنية أمام المجلس في يونيو المقبل.

وقال السناتور الديموقراطي مارك وورنر الذي يترأس مع زمليه الجمهوري ريتشارد بور هذه اللجنة في بيان أصدراه سويا: “آمل أن تتيح شهادة المدير السابق كومي الرد على بعض الأسئلة التي أثيرت منذ أقال الرئيس بشكل مفاجئ المدير كومي”.

وبحسب البيان فإن جلسة الاستماع إلى كومي ستعقد بعد عطلة “يوم الذكرى” الذي يحيي ذكرى الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات الوغى والذي يصادف هذا العام في 29 مايو.