أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي خاصة حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة التي قامت بها أجهزة الدولة خلال الفترة الأخيرة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأهرام:

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) إن الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي قال إن قطاع الإنتاج الحربي مليء بالتحديات والفرص، مثل كل مؤسسات الوطن، لافتا إلى أن الإنتاج الحربي أصبح حاليا “أمنا قوميا” وليس رفاهية في بلد مثل مصر، يحيق بها المخاطر والتحديات اﻷمنية، وعدم الاستقرار في المنطقة، واﻷمر مرشح للاستمرار لسنوات، لذلك نحتاج لقوات مسلحة قوية وتسليحها قويا.

وأشار العصار إلى الفترة التي تلت 30 يونيو، وقال: إننا تعرضنا فيها لحظر على عدد من اﻷسلحة من مختلف البلدان، وبالتالي هناك أولوية للصناعة الوطنية للتسليح المصري، مشددا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الإنتاج الحربي الوطني، وإن كنا لا نعلن عن تفاصيل كثيرة لكن الاهتمام أصبح ضرورة أكثر من أي وقت.

وأكد العصار على تاريخ الإنتاج الحربي العريق، الذي أسسه الرئيس جمال عبد الناصر، وشهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة في فترة قصيرة، وأفرزت كوادر مهمة، تولت مناصب إدارية بالدولة، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تتكون من ٢٠ شركة يعمل بها ٣٤ ألفا و٥٠٠ موظف ونتيجة لظروف متعددة بعدها أصبح هناك عمالة كثيفة وأجور تؤثر على الهياكل المالية، مشيرا إلى أنه في ٢٠١٤، كانت نسبة اﻷجور على الإنتاج ٥٦% وهى نسبة مختلة جدا في المتوسط، وهناك شركات منها تتعدى ٢٠٠% وهو ما يعد خللا كبيرا في ميزانية الوزارة، ولأنه لا يمكن الاستغناء عن أي عمالة بالدولة فالحل الوحيد في زيادة الإنتاج وبشكل كبير جدا، ونتيجة للجهد الذي بذل في عام ٢٠١٥/٢٠١٦ انخفضت نسبة الأجور للإنتاج إلى ٣٦%، ونستهدف خفضها هذا العام ٢٠١٦/٢٠١٧ إلى ٣٠%.

وقالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يبالغ في حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية عندما وصف المواجهة مع أصحاب النفوذ لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة بـ «الحرب»، فقد كشفت الحملة التي فجرتها صفحة المحافظات خلال يونيو ويوليو من العام الماضي وجود تعديات صارخة في ظل غيبة المسئولين والقوانين الرادعة، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية تحتاج فيه إلى استغلال جميع مواردها.

وأضافت أن الحملات التي تقوم بها أجهزة الدولة بعد توجيهات مشددة من رئيس الجمهورية أكدت استعادة ملايين الأمتار وآلاف الأفدنة بلغت قيمتها حتى أمس أكثر من 50 مليار جنيه، حيث تم استرداد مليونين و875 مترا مربعا بالقاهرة و9 ملايين متر بالبحر الأحمر و105 أفدنة بالجيزة و240 فدانا بالإسكندرية و220 بالسويس و4313 بالإسماعيلية.

وأكدت الصحيفة أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أمر بإحالة 14 إرهابيا إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيري يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية الشرطية.

الجمهورية:

وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن وزارة الأوقاف أعلنت عن خطتها الدعوية خلال شهر رمضان الكريم تتضمن القوافل والندوات والدروس والملتقيات الفكرية وتنظيم معارض الكتب وتنظيم صلاة التراويح وصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد ومصليات العيد.

وقالت الصحيفة إنه تقرر قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطبة الجمعة مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خلال صلاة التراويح وما تقتضيه الضرورة من السماعات الخارجية حال عدم اتساع المسجد للمصلين واضطرار بعضهم للصلاة خارجه، مشيرة إلى أن رسالة الوزارة تيسير العبادة لا حصول المشقة فيها مع عدم السماح لأي جماعة أو فكر متشدد باختراق العمل الدعوي في الشهر الفضيل.

وأشارت إلى أن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا أصدر قرارا أمس بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العمل ومنع التلاعب في الأسعار، ومن المقرر أن تطرح وزارة الزراعة اعتبارا من غد كميات كبيرة من السلع الغذائية والبقوليات واللحوم والدواجن والخضراوات ومنتجات الألبان بمنافذها الثابتة وعددها 352 منفذا منتشرة بالمحافظات بأسعار تنافس مثيلاتها بالأسواق ونسبة تخفيض 25% لرفع العبء عن المواطن لمواجهة غلاء الأسعار.

وأكدت الصحيفة أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف معاشات شهر يونيو المقبل في اليوم الأول من الشهر بدلا من اليوم العاشر وذلك للتخفيف عن المواطنين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضحت والي في تصريحات صحفية أمس أنه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ومنافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد وجميع البنوك ومنافذ صرف صندوقي التأمينات الاجتماعية .. مضيفة أنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت رئاستها مباشرة على اتصال بجميع مناطق ومكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية للوقوف على سرعة عمليات الصرف وإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم.

أخبار اليوم:

وقالت صحيفة (أخبار اليوم)، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في منطقة البحر الميت، ممثلا عن رئيس الجمهورية، بحضور الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المنتدى، وسيتبع الجلسة الافتتاحية عدد من حلقات النقاش وجلسات عمل نوعية تتناول موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيسي للمنتدى “تمكين الشباب وتحفيز الريادة والإبداع في اقتصاديات المستقبل”.

ونقلت الصحيفة عن طارق عادل سفير مصر في الأردن قوله إن المهندس شريف إسماعيل سيلتقي بنظيره الأردني الدكتور هاني الملقي على هامش أعمال المنتدى، كما يلتقي بمجموعة من الشخصيات الدولية والإقليمية وممثلي الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية المشاركة في أعمال المنتدى.

وأضافت أن وزارة الخارجية، تحتفل يوم /الخميس/ المقبل بيوم أفريقيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية. ويحضر الاحتفال ضيفة الشرف بهذا الحفل سامية نكروما كريمة الزعيم الغاني “كوامي نكروما” من زوجته المصرية، كما سيشارك في هذا الاحتفال مجموعة كبيرة من السفراء الأفارقة والدبلوماسيين وكبار الشخصيات، حيث تم توجيه الدعوة لكل من محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان.

وأشارت إلى أنه سيتم بهذه المناسبة التأكيد على أن المكون الأفريقي سيظل حاضرا في القلب من هوية مصر اتصالا بالروابط الجغرافية والتاريخية بين مصر وأفريقيا، والتأكيد كذلك على أن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية يتمثل في دعم شقيقاتها من الدول الأفريقية وأن العلاقات المصرية الأفريقية تضرب بجذورها بعمق التاريخ.

وقالت الصحيفة إن مصدرا مسؤولا بوزارة الزراعة أكد أنه تم خلال الأيام الماضية عمل تصوير جوي للأراضي المتعدى عليها، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة والشرطة باستعادة أراضي الدولة المنهوبة، حيث تحرك مجلس الوزراء والمحافظين لاسترداد حق الشعب وإزالة التعديات حيث تم استعادة أكثر من 15 ألف فدان متعدى عليها بمختلف محافظات الجمهورية وجاءت البحيرة أكثر المحافظات تعديا على الأراضي ويليها محافظات: الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية ومرسى مطروح.

وأوضح المصدر أن التصوير الأولي كشف عن وجود أكثر من مليون فدان متعدى عليها بالطرق الصحراوية، والمحافظات المختلفة وسيتم تجديد التصوير الجوي كل 3 أيام لمعرفة المساحات بدقة.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي .. قالت صحيفة (الأهرام) إن أنظار العالم تتجه صوب العاصمة السعودية الرياض التي تحتضن القمة السعودية – الأمريكية، والقمة الخليجية – الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية – الأمريكية والتي يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه.

وأضافت أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب - الذي يصل الرياض اليوم وسط ترحيب كبير – تكتسب أهميتها كونها الأولى له منذ توليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي الزيارة في إطار حرص المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الإستراتيجية في مجالات عدة والتعاون في القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم الأمن والاستقرار العالمي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة السعودية الأمريكية اليوم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي تركز على إعادة تأكيد الصداقة التاريخية وتعزيز الروابط في جميع المجالات بين البلدين.

وقالت الصحيفة إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية توعدت برد “قاس وقوي” انتقاما من مقتل جنودها أمس الأول في هجوم استهدف قاعدة براك الشاطيء الجوية شمالي مدينة سبها جنوب ليبيا، وأسفر عن مقتل ١٣٤ شخصا من الجيش الوطني الليبي والمدنيين، وأمر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح القائد الأعلى للقوات المسلحة بتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية، معلنا في الوقت ذاته الحداد لمدة ٣ أيام على أرواح الضحايا.

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية) إنه أغلقت أمس صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الإيرانية على أن تعلن النتائج الأولية خلال ساعات حيث ينحصر التنافس بين الرئيس الحالي حسن روحاني مرشح تيار الاعتدال المدعوم من الإصلاحيين في مواجهة مرشح التيار المحافظ إبراهيم رئيسي.

وأضافت أن الناخبين في إيران توجهوا أمس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بدورتها الـ 12 حيث صوت 56 مليونا و410 آلاف و234 شخصا في 63500 لجنة انتخابية داخل إيران. إضافة إلى الانتخابات في مقرات السفارات والقنصليات الإيرانية في 103 دول ما عدا كندا التي يقيم بها 400 ألف إيراني بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشار الجعفري رئيس وفد حكومة سوريا بمحادثات جنيف قال إن الضربة الجوية التي نفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على القوات الموالية للحكومة السورية أمس الأول بموقع التنف ضمن منطقة خفض التصعيد تمثل “إرهاب حكومات” وسببت مذبحة. وأضاف أنه أثار القضية خلال الجلسة التي عقدها أمس في إطار الجولة السادسة من محادثات جنيف مع ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، استقبل أمس كلا من: أبو صلاح شلبي، نائب رئيس البرلمان العربي وعضو لجنة الوساطة بالبرلمان العربي، وأحمد بن العربي مشرقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وعضو لجنة الوساطة بالبرلمان العربي.

وأشارت إلى أن أبو صلاح شلبي قدم لمحة عن دور لجنة الوساطة بالبرلمان العربي التي تم إنشاؤها في البرلمان برئاسة أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، بهدف تقديم مقترحات تساعد على تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية داخل الدول العربية التي تعاني من صراعات وأزمات، ويأتي على سلم أولويات اللجنة الأزمة الليبية.