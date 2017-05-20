تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التي تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2017/2016.

القاهرة.. تستضيف مصر، فعاليات اجتماعات الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والتي تقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية أعضاء المركز، وعدد من الوفود وممثلي الدول العربية.

القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بديوان عام الوزارة اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، سيتم خلاله استعراض استعدادات مديريات وإدارات الأوقاف بكل محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان سواء فيما يتصل بالجوانب الدعوية أو فيما يتصل بتنظيم الاعتكاف والتهجد وأداء الشعائر.

الأقصر.. تقوم لجنة هندسية تم تشكيلها بوزارة الآثار، بزيارة الأقصر لبحث كافة معوقات مشروع إعادة كشف وإحياء طريق الكباش، وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي إلى جانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالمشروع، حتى يتم بدء العمل بالطريق في أسرع وقت، بعد أن توقف العمل به لمدة 6 سنوات.

عمان.. يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في منطقة البحر الميت، بحضور الملكة رانيا العبدالله، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.

الجزائر.. يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة الجزائري في أعمال اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي ستحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

الكويت.. يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد بلاده في اللقاء التشاوري ال(17) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الأمريكية والقمة العربية الإسلامية - الأمريكية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.

عمان.. يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين لبحث استكمال خطوات نقل قاعدة (إنجرليك) التركية إلى الأردن.