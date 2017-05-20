الأخبار المتوقعة اليوم السبت2017-05-20 07:36:19
تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التي تنظمها وتشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2017/2016.
القاهرة.. تستضيف مصر، فعاليات اجتماعات الدورة الـ 38 للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والتي تقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية أعضاء المركز، وعدد من الوفود وممثلي الدول العربية.
القاهرة.. يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بديوان عام الوزارة اجتماعا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، سيتم خلاله استعراض استعدادات مديريات وإدارات الأوقاف بكل محافظات الجمهورية لاستقبال شهر رمضان سواء فيما يتصل بالجوانب الدعوية أو فيما يتصل بتنظيم الاعتكاف والتهجد وأداء الشعائر.
الأقصر.. تقوم لجنة هندسية تم تشكيلها بوزارة الآثار، بزيارة الأقصر لبحث كافة معوقات مشروع إعادة كشف وإحياء طريق الكباش، وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي إلى جانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالمشروع، حتى يتم بدء العمل بالطريق في أسرع وقت، بعد أن توقف العمل به لمدة 6 سنوات.
عمان.. يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في منطقة البحر الميت، بحضور الملكة رانيا العبدالله، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.
الجزائر.. يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة الجزائري في أعمال اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي ستحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
الكويت.. يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لترؤس وفد بلاده في اللقاء التشاوري ال(17) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية - الأمريكية والقمة العربية الإسلامية - الأمريكية والمزمع عقدها في العاصمة الرياض.
عمان.. يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين لبحث استكمال خطوات نقل قاعدة (إنجرليك) التركية إلى الأردن.
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300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
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التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
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إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
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البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
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اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
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5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
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البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
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شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
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«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT