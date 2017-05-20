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ترامب يقرر الإبقاء على رئيس هيئة الأركان المشتركة لفترة ثانية
قائد قوات مشاة البحرية الجنرال جوزيف دانفورد

ترامب يقرر الإبقاء على رئيس هيئة الأركان المشتركة لفترة ثانية

2017-05-20 07:44:04
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الرئيس دونالد ترامب قرر الإبقاء على الجنرال جوزيف دانفورد في منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية لفترة ثانية تستمر عامين.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم السبت ، أن دانفورد تم تعيينه رئيس هيئة الأركان المشتركة، لأول مرة في المنصب عام 2015 خلال حكم الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما.

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