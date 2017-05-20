الصين: لا مشكلة لدينا إزاء المناورات بين الهند وسنغافورة فغ بحر الصين الحنوبي2017-05-20 07:19:23
أكدت الصين أنها لا يوجد لديها غضاضة ازاء قيام الهند وسنغافورة باجراء تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي طالما كان هذا يأتى فى اطار التبادل والتعاون الطبيعى الودي بين البلدين وينعكس بشكل جيد علي العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار الإقليميين.
جاء هذا التأكيد علي لسان المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ فى تصريح رسمى ادلت به تعليقا على الانباء بشأن بدء الهند وسنغافورة أمس الأول الخميس تدريبات بحرية ضخمة لمدة سبعة أيام فى بحر الصين الجنوبى والتى يقول الجانبان انها تهدف الى زيادة التنسيق وقابلية التشغيل المشترك بين قواتهما البحرية.
وقالت هوا ان الصين لا تجد مشكلة فى هذه المناورات بين البلدين . مؤكدة انه فى الوقت نفسه، فإنه ينبغي عليهما، عند المشاركة في أنشطة تعاون مشتركة مثل تلك ان يضعا في اعتبارهما ألا يضرا عمدا بأمن ومصالح دول الجوار وألا يؤثرا سلبا على السلام والاستقرار الإقليميين.
جدير بالذكر أن الصين تعتبر ان لديها السيادة علي الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبى الغني بالموارد الطبيعية، بما فى ذلك الجزر التى تبعد اكثر من 800 ميل عن البر الرئيسى الصينى بالرغم من اعتراضات جيرانها مثل الفلبين وماليزيا وبروناى وفيتنام.
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