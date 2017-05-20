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طائرتان عسكريتان أمريكيتان ترافقان طائرة ركاب لمطار "هونولولو" الدولي
مطار دالاس - أمريكا

طائرتان عسكريتان أمريكيتان ترافقان طائرة ركاب لمطار "هونولولو" الدولي

2017-05-20 07:26:40
أ ش أ

قال متحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن الجيش الأمريكي أرسل طائرتين من طراز “إف-22” لمرافقة طائرة ركاب إلى مطار هونولولو الدولي بعد الإبلاغ عن اضطراب على متنها.

وقال القائد ديف بنهام - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم السبت “رافقت طائرتان إف-22 الطائرة إلى المطار وفقا لإجراءات الدفاع الوطني. استجابت سلطات إنفاذ القانون بمجرد أن هبطت الطائرة” دون الخوض في تفاصيل.

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