قال متحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي إن الجيش الأمريكي أرسل طائرتين من طراز “إف-22” لمرافقة طائرة ركاب إلى مطار هونولولو الدولي بعد الإبلاغ عن اضطراب على متنها.

وقال القائد ديف بنهام - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية اليوم السبت “رافقت طائرتان إف-22 الطائرة إلى المطار وفقا لإجراءات الدفاع الوطني. استجابت سلطات إنفاذ القانون بمجرد أن هبطت الطائرة” دون الخوض في تفاصيل.