أدان نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة الليبية المؤقتة، الدكتور المهدي اللباد الهجوم الغادر الذى استهدف قاعدة براك الجوية بالجنوب الليبي، وقيام الميليشيات المجرمة بتصفية العشرات من الجنود من مختلف المناطق والمدن والعديد من المدنيين غير المنخرطين فى الأعمال العسكرية.

وقدم اللباد فى بيان له مساء الجمعة، التعازى لأهالي وأسر الشهداء الأبرار في مصابنا الجلل ، لفقدان أبنائنا الذين طالتهم أيدى الغدر والإرهاب فى الهجوم الغادر الذى استهدف قاعدة براك الجوية بالجنوب الليبي.

وتابع اللباد قائلا: نحمل المجتمع الدولى المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الجريمة النكراء ، داعيا الشعب الليبى بضرورة الالتحام بقواته المسلحة ، ودعمها، لتطهير الوطن من آفة الإرهاب والإرهابيين .

وأضاف أن هذا العمل الإرهابى الجبان لن ينال من عزائم أبناء قواتنا المسلحة والتى ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل والمساس بأمن واستقرار بلادنا الحبيبة، وستطال يد العدالة كل الجماعات الإرهابية المرتكبة للجرائم ضد الإنسانية والبشرية والتى تصنف أفعالها حسب الأعراف الدولية كجرائم حرب و لن تفلت الأيدى الآثمة من العقاب .