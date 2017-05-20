قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، إن وزير المالية يعد دراسة حاليًا لمنح اصحاب المعاشات علاوة اعتبرا من 1/ 7 / 2014، وصرفها بأثر رجعي، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة على تمرير موازنة التأمينات الاجتماعية، إلا بعد صرف علاوة لأصحاب المعاشات.

وأشار “وهب الله” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة، اللجنة تسعى لاعداد قانون جديد لوضع هيئة مستقلة لاصحاب المعاشات، لا تتدخل فيها الحكومة، مضيفًا: “إحنا مش بنشحت من الحكومة”.

ونوه وكيل لجنة القوى العامة بالبرلمان: “سيكون هذا العام عام المعاشات .. وكل من له حق سيأخذ حقه”.