 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 08:09 صباحاً
روابط سريعة
"القوى العاملة" بالبرلمان: "أصحاب المعاشات مش بيشحتوا من الحكومة"
محمد وهب الله

"القوى العاملة" بالبرلمان: "أصحاب المعاشات مش بيشحتوا من الحكومة"

2017-05-20 07:08:01

قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، إن وزير المالية يعد دراسة حاليًا لمنح اصحاب المعاشات علاوة اعتبرا من 1/ 7 / 2014، وصرفها بأثر رجعي، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة على تمرير موازنة التأمينات الاجتماعية، إلا بعد صرف علاوة لأصحاب المعاشات.

وأشار “وهب الله” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” مع الإعلامي سعيد حساسين” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة، اللجنة تسعى لاعداد قانون جديد لوضع هيئة مستقلة لاصحاب المعاشات، لا تتدخل فيها الحكومة، مضيفًا: “إحنا مش بنشحت من الحكومة”.

ونوه وكيل لجنة القوى العامة بالبرلمان: “سيكون هذا العام عام المعاشات .. وكل من له حق سيأخذ حقه”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3