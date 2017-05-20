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وزير الصحة يأمر بتعيين نجل أحد معارفه.. و"حساسين": ممشيها واسطة.. فيديو
سعيد حساسين

وزير الصحة يأمر بتعيين نجل أحد معارفه.. و"حساسين": ممشيها واسطة.. فيديو

2017-05-20 06:47:12

عرض الإعلامي سعيد حساسين، عبر برنامجه “انفراد”، على قناة “العاصمة”، مقطع فيديو لوزير الصحة أحمد عماد، ويأمر بتعيين نجل أحد معارفه في مستشفى أرمنت بالأقصر.

وظهر في الفيديو وزير الصحة، وهو يصافح أحد المواطنين “عم محمود”، وقال لمن حوله: “عم محمود أعرفه من 40 سنة”، وبعدها تقدم “محمود” بطلب لوزير الصحة، الأمر الذي استجاب له الوزير وطلب من وكيل الوزارة تعيين نجل “محمود” بعقد في مستشفى أرمنت بالأقصر.

وعلق “حساسين”: “وزير الصحة ممشي العملية بالحب والواسطة، لكي الله يا مصر”.

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