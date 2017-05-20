أوضح النائب بدر عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروعه الذي سيقدمه لمجلس النواب لتجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية أو أعجمية، مؤكدا ضرورة اختيار اسم مناسب للأبناء من قبل الآباء.

وقال “عبدالعزيز”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد”، على قناة “العاصمة”، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن اختيار اسم كريم للمولود هي من أهم الأمور التي أوصنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفأ: “عايزين نرجع للأسماء بتاعت زمان الإسلامية والعربية”.

وأكد “النائب”، أن القانون سيطبق على المسلمين فقط، وليس لنا علاقة بالأقباط، مشيرا إلى أن المشروع سيتضمن عقوبات على المخالفين.