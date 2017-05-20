يفتتح اليوم السبت، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في منطقة البحر الميت، بحضور الملكة رانيا العبدالله، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.