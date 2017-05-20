اليوم.. "المقاصة" يلتقي الاتحاد وطنطا مع طلائع الجيش في الدوري

يلتقي فريقا مصر للمقاصة والاتحاد السكندري، في الرابعة إلا ربع عصر اليوم على استاد الفيوم، في إطار مباريات الاسبوع الـ29 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

وفي القاهرة يلتقي فريقا إنبى وأسوان، في السادسة مساء على استاد بترو سبورت، وتختتم مباريات الجولة بلقاء فريقا طلائع الجيش وطنطا، في الثامنة والنصف مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري