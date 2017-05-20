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ننشر أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم السبت بالسوق الرسمي المصري

2017-05-20 06:04:08
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.10 18.17 2 يومين
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 أسبوعين
البنك المصرى الخليجى 18.07 18.17 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.17 3 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
بنك عودة 18.05 18.15 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 أسبوع واحد
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 2 يومين
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
بنك قناة السويس 18.05 18.15 3 أيام
بنك البركة 18.05 18.15 شهر واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 3 أسابيع
كريدى أجريكول 18.05 18.15 5 أيام
المصرف المتحد 18.05 18.15 3 أيام
البنك المركزى المصرى 18.04 18.14 2 يومين
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهرين
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
بنك القاهرة 18.00 18.10 أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين
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