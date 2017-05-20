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ننشر أسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت بالسوق المصري

2017-05-20 05:52:12
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 718 إلى 720
عيار 22 658 إلى 660
عيار 21 628 إلى 630
عيار 18 538 إلى 540
عيار 14 419 إلى 420
عيار 12 359 إلى 360
الاونصة 22,321 إلى 22,392
الجنيه الذهب 5,024 إلى 5,040
الكيلو 717,714 إلى 720,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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