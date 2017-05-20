تغادر بعثة النادى الأهلي القاهرة، عصر اليوم السبت، متوجهة إلى الكاميرون، استعدادا للقاء القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما تغادر بعثة نادي الزمالك القاهرة أيضا، في الثامنة صباحا، متجهة إلى تونس استعداد لمواجهة فريق أهلي طرابلس بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.