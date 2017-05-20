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اليوم.. وزير الأوقاف يبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان
الدكتور محمد مختار جمعة

اليوم.. وزير الأوقاف يبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان

2017-05-20 05:45:37

يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، بديوان عام الوزارة اجتماعًا مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية ،لاستعراض استعدادات مديريات وإدارات الأوقاف بالمحافظات لاستقبال شهر رمضان.

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