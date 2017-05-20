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"النقض" تنظر أولى جلسات طعن مرسي في "التخابر مع قطر".. اليوم
محمد مرسي في جلسة قضية التخابر مع قطر

"النقض" تنظر أولى جلسات طعن مرسي في "التخابر مع قطر".. اليوم

2017-05-20 04:25:51

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

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