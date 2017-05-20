 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 05:10 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. محاكمة 23 إرهابيا من "كتائب أنصار الشريعة"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة 23 إرهابيا من "كتائب أنصار الشريعة"

2017-05-20 04:22:37

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة 23 إرهابيا من عناصر التنظيم الإرهابي المسمى بـ “كتائب أنصار الشريعة”، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3