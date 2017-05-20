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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين شرق طولكرم
قوات الاحتلال - اعتقال فليطنيين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين شرق طولكرم

2017-05-20 03:52:39
وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين أحدهما مصاب، ودهست ثالثًا، اليوم خلال مواجهات اندلعت على مفترق بزاريا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين أحدهما مصاب بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت على مفترق بزاريا، في حين أصيب شاب جراء دهسه من قبل جيب عسكري إسرائيلي، نقل إثرها إلى المستشفى، بحسب وكالة أنباء “واس”.

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