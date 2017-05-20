استرداد 4 آلاف فدان من أملاك الدولة بالأقصر خلال يوم واحد2017-05-20 03:48:51
نجحت محافظة الأقصر، في إزالة 90 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 4122,5 فدان بما يعادل 17 مليونا و315 ألف متر مربع، وذلك في حملات استمرت لأكثر من 12 ساعة متواصلة في يوم واحد، في إطار استمرار الجهود المتواصلة لمحافظة الأقصر لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أملاك الدولة.
وقاد الحملات اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر والمهندس حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقوات المسلحة وبمشاركة اللواء على الجزار سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر والعميد أيمن الشريف مدير عام المتابعة الميدانية بالأقصر وكافة القيادات الأمنية ومسئولى الزراعة والري وحماية النيل والأثار والأملاك والمرور والدفاع المدنى وقوات الأمن والأمن المركزى والمباحث.
وقام محافظ الأقصر بالانضمام إلى الحملة بعد انتهاء اجتماعه مع وزير قطاع الأعمال حيث قام بتفقد سير العمل والاطمئنان على القوات.
كما نجحت الحملة في إزالة 3 مزارع دواجن و4 مزارع مواشى وكشفت عن وجود مصنع مخالف يقوم بصناعة البويات غير المطابقة للمواصفات فتم ازالته بالكامل وتحرير محضر بالواقعة.
وقد شهد مبنى محافظة الأقصر انعقاد اجتماع موسع برئاسة محافظ الأقصر ومدير الأمن بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية لمراجعة الاعداد لخطة الازالات التي ستبدا اليوم منذ بداية شروق الشمس.
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